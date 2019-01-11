В новогодние каникулы Калининградскую область посетили 40 тысяч туристов

СЕГОДНЯ 21:16 2019-01-11T21:16:05+03:00

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Цифры озвучил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Всего за период с 24 декабря по 8 января в Калининградской области побывали 45 тысяч туристов. Порядка 10% потока или 4,5 тысячи человек составили иностранцы. С 1 по 8 января регион посетили 40 тысяч гостей. В отношении аналогичного периода прошлого года рост составил 14,2%, - приводит слова министра пресс-служба правительства области.

По данным аэропорта «Храброво», пассажиропоток с 24 декабря по 8 января составил 93 501 человек, что на 26,5% больше аналогичного периода прошлого года. Наибольшее число авиатуристов прибыли из Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы, Екатеринбурга и Казани.

По данным Калининградской железной дороги, за период с 24 декабря по 8 января число перевезенных пассажиров увеличилось на 33,2 % к уровню прошлого года. При этом резко возрос пассажиропоток на пригородном направлении - до 111,2 тысячи пассажиров.