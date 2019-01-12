Под Калининградом мужчина задушил таксу на глазах у ребенка

СЕГОДНЯ 10:30 2019-01-12T10:30:33+03:00

Житель Светлого стал первым фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животными в этом году

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В Калининградской области возбуждено дело о жестоком обращении с животными. Заявление в полицию поступило от жительницы Светловского городского округа. Женщина заявила, что ее сосед задушил ее собаку на глазах у 11-летнего сына. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции.

- Участковые уполномоченные опросили потерпевших, а также провели экспертизу погибшего животного, - заявили в пресс-службе УМВД по Калининградской области. - Полицейские установили, мужчина убил соседскую таксу, когда та забежала на его придомовую территорию.

В отношении 38-летнего жителя Светлого на основании собранных материалов следователи полиции возбудили в уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего». Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.