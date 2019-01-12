2019-01-12T11:28:58+03:00
Происшествия

В Калининградской области продолжают гореть переполненные мусорные контейнеры

Часть интернет-пользователей связывает это с протестом горожан против «мусорной реформы»
Иван МАРКОВ
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Еще в новогодние праздники в Калининградской области начали гореть переполненные мусорные контейнеры (например, 5 января на улице Карташова в Калининграде горело сразу 20 квадратных метров мусора). Часть интернет-пользователей тут же связало это с протестом горожан против «мусорной реформы».

Как бы то ни было, поджоги мусорных контейнеров продолжились. Согласно сводке МЧС, за последние сутки в регионе горели две площадки для хранения отходов: площадка на улице Искры в городе Советске, а также площадка на улице Островского в Калининграде.

В Калининграде пожар случился 11 января в 15:59, о чем поступил сигнал в Центр управления в кризисных ситуациях. На открытой площадке горели бытовые отходы на площади пяти квадратных метров, для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части СПСЧ в составе 4 человек и 1 единицы техники.

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