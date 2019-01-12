Соседствующая с Калининградской областью Польша вошла в тройку самых гостеприимных стран мира

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-12T12:06:55+03:00

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Польша, являющаяся ближайшим соседом Калининградской области, вошла в тройку самых гостеприимных стран мира. Согласно рейтингу Guest Review Awards, составленному сайтом Booking.com, эта республика занимает третье место, а первое и второе Австрия и Чехия соответственно.

В рейтинге гостеприимных стран учитывались как прямые рекомендации гостей, так и доля качественных объектов размещения к их общему числу. Кроме Австрии, Чехии и Польши в десятку попали Новая Зеландия, Тайвань, Румыния, Венгрия, Ирландия, Сербия и Греция.

Кроме того, сервис бронирования отелей Booking.com составил еще один рейтинг на основыве отзывов путешественников за 2018 год и наградил 759 845 лучших объектов размещения в 219 странах мира. В исследовании учитывались отзывы об отелях, апартаментах, хостелах и других объектах гостиничного типа, представленных в сервисе. Туристы оценивали их чистоту, комфорт, месторасположение, подготовленность персонала и соотношению цены и качества. Лидером этого рейтинга стала Италия, где высшие оценки гостей получили 106 513 объектов. Причем, конкретно в этом рейтинге Россия немного обогнала Польшу, так как в нашей стране лучшими объектами были признаны 26729 отелей против 26572 польских.