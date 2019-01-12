В центре Калининграда группа подростков вскрыла кондитерскую

СЕГОДНЯ 13:22 2019-01-12T13:22:08+03:00

В попытке ограбления обвиняются двое подростков в возрасте 15 и 17 лет

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В самом центре Калининграда двое подростков вскрыли кондитерскую. Заявление об этом поступило в дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району от 48-леней предпринимательницы.

Женщина сообщила, что из принадлежащей ей кондитерской на улице 9 Апреля, неизвестные пытались похитить имущество. Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались 17-летний и 15-летний местные жители. Подростки отжали ролл-ставни в помещение и разбили окна, однако, обнаружив, что их снимают камеры видеонаблюдения, они вырвали их.

В отношении несовершеннолетних следователи полиции возбудили уголовное дело постатье «Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору».