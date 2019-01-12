2019-01-12T13:38:52+03:00
Происшествия

В Калининграде в двух ДТП пострадали пешеход и пассажир автомобиля

Оба происшествия случились днем 11 января
Иван МАРКОВ
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"Тойота" пострадавшая в ДТП на Невского"Тойота" пострадавшая в ДТП на НевскогоФото: отдел ГИБДД по Калининграду.
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В Калининграде в пятницу 11 января произошли две автомобильные аварии с пострадавшими. Первая случилась на улице Александра Невского в 11:00: 58-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес», двигался в направлении Северного обхода и при перестроении слева направо допустил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением 56-летнего водителя. В результате ДТП 72-летний пассажир «Тойоты» получила травмы.

Второе ДТП произошло в 16:20 на улице Дзержинского, где 68-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай», двигаясь в направлении улицы Емельянова, при повороте направо на улицу Зои Космодемьянской наехал на 30-летнего пешехода. При этом, пешеход переходивший проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, получил травмы.

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