2019-01-12T15:06:49+03:00
Происшествия

На борту самолета, летевшего из Калининграда в Москву, скончался пассажир

Мужчина выпал в проход самолета за несколько минут до посадки
Иван МАРКОВ
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Происшествие случилось во время рейса Калининград-МоскваПроисшествие случилось во время рейса Калининград-МоскваФото: Иван МАРКОВ
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На борту самолета, летевшего рейсом SU 1005 из Калининграда в Москву, скончался пассажир, об этом сообщает портал «Клопс» со ссылкой на неназванный источник.

О смерти пассажира сообщил очевидец, и эту информацию подтвердил знакомый с ситуацией источник.

- Мужчине на вид было около 60 лет, - говорит очевидец. - Когда до посадки оставалось несколько минут, пассажир выпал в проход. Ему оказывали первую помощь, вызвали скорую в аэропорт. После посадки медики реанимировали его около 10 минут, но он скончался.

По словам источника, во время полета мужчине, вероятно, было плохо, так как «бортпроводницы подходили к нему и приносили лекарства». По словам очевидца, у мужчины случился сердечный приступ.

Рейс SU 1005 вылетел из Калининграда в пятницу, 11 января, в 15:40. Прибыл в Шереметьево в 18:25 по московскому времени.

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