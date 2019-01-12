2019-01-12T16:09:35+03:00
Происшествия

В Калининграде мать разбила тарелку об лицо своей дочери

Пострадавшая с травмами лица и головы обратилась за помощью в больницу
Иван МАРКОВ
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В Центральном районе Калининграда ссора 62-летней женщины и ее дочери закончилась рукоприкладством, потребовалось даже вмешательство полиции. В дежурную часть обратилась 33-летняя местная жительница и сообщила, что ее мать нанесла ей серьезные телесные повреждения.

Прибывшие на место полицейские установили, что во время конфликта, произошедшего между родственниками, мать схватила тарелку и разбила ее об лицо своей дочери. Пострадавшая с травмами лица и головы обратилась за помощью в медицинское учреждение. Заключением медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения расценены как легкий вред здоровью.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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