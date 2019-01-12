В Калининграде автомобилю, припаркованному на проезжей части, с ноги сбили зеркало

СЕГОДНЯ 18:20 2019-01-12T18:21:47+03:00

Видео об этом выложила в сеть владелица машины

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Вечером 11 января рядом с домом №57 на улице Тихорецкой города Калининграда неизвестный сбил ногой зеркало заднего вида у автомобиля, припаркованного на проезжей части. Владелица этого авто Виктория Митрофанова на следующий день опубликовала видео этой акции в сообществе автомобилистов Калининградской области с просьбой найти злоумышленника и «наказать его по закону».

Правда, в комментариях под публикацией мнения по поводу происшествия тут же разделились. В частности, многие автомобилисты удивились, почему девушка решила оставить свой автомобиль на дороге.

- Как часто ставите машину на стоянку, на проезжей части? – спросил один из подписчиков группы.

- Уже очень давно. Вся семья ставит тут. Рядом с домом. Камера снимала с нашего дома, - ответила Виктория.

- Видно кому-то не понравилось, как стоит ваша машина, либо они имели другие аргументы, - ответил автомобилист.