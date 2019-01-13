В Калининграде ночью сгорел жилой дом, есть пострадавший
Пожар произошел около двух часов ночи
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В ночь на воскресенье, 13 января в Калининграде произошел пожар в СНТ «Дружба-3». Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По предварительной информации около 2 часов ночи на ул. Ольховой загорелся деревянный одноэтажный дом с мансардой размером 80 квадратных метров. В результате здание сгорело полностью. Также при пожаре пострадал человек. Для тушения огня привлекались пожарные расчеты в составе 9 человек двух единиц техники.