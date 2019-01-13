2019-01-13T13:57:32+03:00
Общество

Калининградцы спасли бездомных собак, провалившихся под лед реки Преголи

Для вызволения животных горожане использовали рекламную конструкцию и надувной матрас
Иван МАРКОВ
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Спасение собак из ПреголиСпасение собак из ПреголиФото: предоставлено очевидцем
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В воскресенье утром группа калининградцев занималась спасением стаи собак, оказавшейся на середине реки Преголи в районе Медового моста. Как сообщил «Комсомолке» очевидец, четыре собаки, вероятно, собирались подобраться к плавающим по реке лебедям, однако оказались в ловушке.

- Одна из собак, что покрупнее, начала проваливаться под лед, и прохожие женщины с берега, со стороны Рыбной деревни, начали подзывать их в ту сторону, где, как им казалось, лед покрепче, - сообщает очевидец.

Стоит отметить, что спасатели, с которыми связались стоявшие на берегу калининградцы, отказались вытаскивать животных на берег, сославшись на их опасность. Тогда спасением занялись сами прохожие.

- Один из сотрудников кафе с Рыбной деревни принес что-то вроде надувного матраса и рекламную конструкцию из подвала, по этой конструкции одна из собак смогла выбраться на берег. За ней поднялись и другие, - добавил очевидец.

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