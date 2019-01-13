В понедельник в Калининградской области ожидается усиление ветра до 21 м/с

СЕГОДНЯ 14:27 2019-01-13T14:27:02+03:00

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В ближайшие сутки в Калининградской области ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Так, в ночь на понедельник скорость ветра составит 5-10 м/с с порывами 12-15 м/с. Утром ожидается мокрый снег, а порывы метра могут достигать уже 13-17 м/с (на побережье до 21 м/с).

Днем столбик термометра опустится до -2 градусов. По словам синоптиков, на дорогах появится снежный накат и гололедица.