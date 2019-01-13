В Калининграде на открытие бургерной приедет Тимати

СЕГОДНЯ 15:48 2019-01-13T15:49:19+03:00

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В Калининграде на Ленпроспекте в это воскресенье в тестовом режиме открывается бургерная Black Star Burger. Об этом сообщается в Инстаграме сети фаст-фуда.

По словам собственников бургерной, на открытие приедет совладелец сети — рэпер Тимати.

— Напоминаем, что мы открылись в тестовом режиме, работа налаживается в режиме «здесь и сейчас». О дате официального открытия сообщим позже — следите за обновлениями нашей страницы. Будет Тимати, совладельцы сети и море интересного, — говорится в сообщении.

Изначально открыть заведение в городе планировали в декабре 2018 года.