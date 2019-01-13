Сотни калининградцев под дождем ждали открытия бургерной Тимати
В воскресенье, 13 января, в центре Калининграда в тестовом режиме открылась бургерная Black Star Burger известного рэпера Тимоти. Как сообщают очевидцы, открытия заведения общепита под дождем ожидали сотни калининградцев.
Ажиотаж вызвал некоторое удивление.
"Может я что-то не понимаю? Вот что меня может заставить стоят под дождем в воскресенье вечером в очереди? Ну не это точно", - написал у себя в Инстаграме калининградский фотограф Александр Подгорчук.
Кто-то поддержал его недоумение, но не все. Один из подписчиков ответил: "Был у них в Москве, там очереди с утра стоят) а бургеры реально вкусные. По крайней мере в бсб на Арбате".
Напомним, несколько лет назад при большом стечении публики в Калининграде открывался первый Макдоналдс.