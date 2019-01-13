2019-01-13T23:18:39+03:00
Общество

Сотни калининградцев под дождем ждали открытия бургерной Тимати

Кирилл Алексеев
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Фото Ирины Власовой.Фото Ирины Власовой.Фото: Instagram.com
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В воскресенье, 13 января, в центре Калининграда в тестовом режиме открылась бургерная Black Star Burger известного рэпера Тимоти. Как сообщают очевидцы, открытия заведения общепита под дождем ожидали сотни калининградцев.

Ажиотаж вызвал некоторое удивление.

"Может я что-то не понимаю? Вот что меня может заставить стоят под дождем в воскресенье вечером в очереди? Ну не это точно", - написал у себя в Инстаграме калининградский фотограф Александр Подгорчук.

Кто-то поддержал его недоумение, но не все. Один из подписчиков ответил: "Был у них в Москве, там очереди с утра стоят) а бургеры реально вкусные. По крайней мере в бсб на Арбате".

Напомним, несколько лет назад при большом стечении публики в Калининграде открывался первый Макдоналдс.

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