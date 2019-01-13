2019-01-13T23:32:49+03:00
В мире

Мэра Гданьска попытались убить прямо на благотворительном концерте

Глава польского города находится в критическом состоянии
Кирилл Алексеев
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Павел Адамович.Павел Адамович.Фото: trojmiasto.pl
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В воскресенье вечером мэра Гданьска Павла Адамовича попытались убить прямо в время благотворитеьного рождественского концерта.

Как сообщает польская "Газета Выборча", около восьми вечера, перед началом концерта, на сцену прорвался неизвестный и нанес мэру удар ножом. При этом он выкрикнул обвинения в адрес партии "Гражданская платформа" и реплику о том, что безвинно сидел в тюрьме.

- Вот поэтому Адамович умрет! - бросил преступник напоследок.

Адамовича увезла "скорая". Ему сделали операцию. Состояние мэра, по информации польских СМИ, оценивается как критическое.

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