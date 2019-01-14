Покушение на мэра Гданьска: Павла Адамовича оперировали пять часов

СЕГОДНЯ 10:12 2019-01-14T10:19:29+03:00

Один из ударов пришелся в сердце

Изменить размер текста: A A

В воскресенье около восьми вечера на мэра Гданьска Павла Адамовича было совершено покушение. Во время благотоворительного концерта к мэру подбежал человек с ножом и нанес ему несколько ударов. При этом он выкрикнул обвинения в адрес партии "Гражданская платформа", членом которой является мэр, и реплику о том, что безвинно сидел в тюрьме.

- Вот поэтому Адамович умрет! - бросил преступник напоследок.

Один из ударов пришелся в сердце. Как сообщили польские СМИ, Адамовича в течение получаса реанимировали прямо на сцене, затем увезли в больницу. Преступник задержан.

По информации Польского культурного центра в Калининграде, операция длилась пять часов.

- Мы сделали трансфузию 41 единиц крови. Травмы были очень тяжелыми: серьезная рана сердца, рана диафрагмы, брюшной полости. Все решат ближайшие часы, - заявил врач на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник утром.

Состояние Павла Алдамовича остается тяжелым.