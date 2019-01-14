В Гурьевске полицейские помогли потерявшей память пенсионерке вернуться домой

СЕГОДНЯ 10:23 2019-01-14T10:23:51+03:00

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В воскресенье, 13 января, в полицию Гурьевска обратилась пожилая женщина, которая сообщила, что не помнит где живет и не может добраться домой. В ходе беседы с пенсионеркой полицейские установили ее имя.

Полицейские выяснили место жительство пенсионерки и отвезли ее домой в Калининград. Их встретила дочь, которая уже собиралась подавать заявление о без вести пропавшей матери.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, 82-летняя пенсионерка ушла рано утром из дома в магазин в Ленинградском районе областного центра, однако потерялась и случайно уехала на автобусе в Гурьевск.