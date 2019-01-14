В Гурьевске полицейские помогли потерявшей память пенсионерке вернуться домой
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В воскресенье, 13 января, в полицию Гурьевска обратилась пожилая женщина, которая сообщила, что не помнит где живет и не может добраться домой. В ходе беседы с пенсионеркой полицейские установили ее имя.
Полицейские выяснили место жительство пенсионерки и отвезли ее домой в Калининград. Их встретила дочь, которая уже собиралась подавать заявление о без вести пропавшей матери.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, 82-летняя пенсионерка ушла рано утром из дома в магазин в Ленинградском районе областного центра, однако потерялась и случайно уехала на автобусе в Гурьевск.