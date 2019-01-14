На Балтийском флоте начала функционировать военная полиция
Подразделения военной полиции созданы в соединении морской пехоты флота и в крупных частях армейского корпуса Балтийского флота.
Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, новые подразделения завершили комплектование и находятся в подчинении командиров соединений и воинских частей.
Военные полицейские уже приступили к обеспечению порядка и дисциплины на территории воинских частей, в том числе во время полевых выходов и учебно-боевых мероприятий на полигонах.
Отмечается, что для отбора кандидатов в подразделения военной полиции применялись повышенные требования по физподготовке, морально-деловым качествам и воинской дисциплине.