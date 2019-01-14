2019-01-14T10:28:28+03:00
Политика

На Балтийском флоте начала функционировать военная полиция

Для отбора кандидатов на службу применялись повышенные требования
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: пресс-служба Балтфлота
Изменить размер текста:

Подразделения военной полиции созданы в соединении морской пехоты флота и в крупных частях армейского корпуса Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, новые подразделения завершили комплектование и находятся в подчинении командиров соединений и воинских частей.

Военные полицейские уже приступили к обеспечению порядка и дисциплины на территории воинских частей, в том числе во время полевых выходов и учебно-боевых мероприятий на полигонах.

Отмечается, что для отбора кандидатов в подразделения военной полиции применялись повышенные требования по физподготовке, морально-деловым качествам и воинской дисциплине.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24