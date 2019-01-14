На Балтийском флоте начала функционировать военная полиция

СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-14T10:28:28+03:00

Для отбора кандидатов на службу применялись повышенные требования

Изменить размер текста: A A

Подразделения военной полиции созданы в соединении морской пехоты флота и в крупных частях армейского корпуса Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, новые подразделения завершили комплектование и находятся в подчинении командиров соединений и воинских частей.

Военные полицейские уже приступили к обеспечению порядка и дисциплины на территории воинских частей, в том числе во время полевых выходов и учебно-боевых мероприятий на полигонах.

Отмечается, что для отбора кандидатов в подразделения военной полиции применялись повышенные требования по физподготовке, морально-деловым качествам и воинской дисциплине.