Для калининградской «Чистоты» купили новый снегопогрузчик
.Фото: мэрия Калининграда
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Парк МБУ «Чистота» пополнился новым лаповым снегопогрузчиком СнП-17. Об этом сообащет пресс-служба администрации Калининграда.
- Этого железного «крабика» зовут СнП-17 (разработка НПО "Плавский") - МБУ «Чистота» его получило и сразу протестировало на Сельме, - сообщили вадминистрации.
Новый снегопогрузчик способен за час сгрести 350 кубометров снега, ширина очистки 2 метра 64 см. Рабочая скорость - 8 км\ч, на перегоне до 30 км\ч.