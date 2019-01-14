2019-01-14T10:46:01+03:00
Общество

Для калининградской «Чистоты» купили новый снегопогрузчик

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Парк МБУ «Чистота» пополнился новым лаповым снегопогрузчиком СнП-17. Об этом сообащет пресс-служба администрации Калининграда.

- Этого железного «крабика» зовут СнП-17 (разработка НПО "Плавский") - МБУ «Чистота» его получило и сразу протестировало на Сельме, - сообщили вадминистрации.

Новый снегопогрузчик способен за час сгрести 350 кубометров снега, ширина очистки 2 метра 64 см. Рабочая скорость - 8 км\ч, на перегоне до 30 км\ч.

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