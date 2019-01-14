В воскресенье на калининградских дорогах в ДТП пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-14T10:54:04+03:00

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Два человека пострадали в ДТП в Калининградской области в воскресенье, 13 января. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В Гусевском районе на автодороге «Приозерное-Луговое-Майское-Кубановка» 40-летний водитель «Нисана» на прямом участке дороги не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель получил травмы.

В Багратионовском районе на 24 км автодороги «Калининград – Мамоново», водитель «Ауди» на прямом участке дороги не справился с управлением и совершил съезд в придорожный кювет. В результате ДТП водитель получил травмы.