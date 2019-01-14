2019-01-14T12:05:02+03:00
Происшествия

В Калининграде полицейские взяли штурмом наркопритон

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде 35-летняя женщина устроила наркопритон в своей квартире.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром» полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемой. В квартире оперативники обнаружили приспособления и ингредиенты для изготовления дезоморфина.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело статье «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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