2019-01-14T12:05:58+03:00
Происшествия

В Калининграде сгорели два автомобиля

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининграде в воскресенье 13 января и в ночь на понедельник 14 января сгорели две машины.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, на ул. Октябрьской сигнал о возгорании поступил в 20:05 в воскресенье. В автомобиле «Опель Вектра» выгорела передняя панель. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Второй случай – ул. Двинская. На часах было около 4 утра, когда очевидцы сообщили о горящей машине. В автомобиле «Додж Стратус» огонь уничтожил двигатель, частично оказался поврежден салон иномарки.

О пострадавших не сообщается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Газпром "полностью обнулил" транзитные риски транспортировки газа в Калининград
Калининградец пытался украсть из магазина два квадрокоптера
В Калининград не пустили 56 тонн рыбного фарша из Аргентины
В Калининграде к 11 годам осудили жителя Мурманска за контрабанду и хранение наркотиков
В Калининграде полицейские взяли штурмом наркопритон
Польша вошла в тройку самых гостеприимных стран мира
В воскресенье на калининградских дорогах в ДТП пострадали два человека
Для калининградской «Чистоты» купили новый снегопогрузчик
В Гусеве водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
На Балтийском флоте начала функционировать военная полиция
В Гурьевске полицейские помогли потерявшей память пенсионерке вернуться домой
Покушение на мэра Гданьска: Павла Адамовича оперировали пять часов