В Калининграде сгорели два автомобиля

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-14T12:05:58+03:00

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В Калининграде в воскресенье 13 января и в ночь на понедельник 14 января сгорели две машины.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, на ул. Октябрьской сигнал о возгорании поступил в 20:05 в воскресенье. В автомобиле «Опель Вектра» выгорела передняя панель. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Второй случай – ул. Двинская. На часах было около 4 утра, когда очевидцы сообщили о горящей машине. В автомобиле «Додж Стратус» огонь уничтожил двигатель, частично оказался поврежден салон иномарки.

О пострадавших не сообщается.