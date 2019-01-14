В Калининграде сгорели два автомобиля
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В Калининграде в воскресенье 13 января и в ночь на понедельник 14 января сгорели две машины.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, на ул. Октябрьской сигнал о возгорании поступил в 20:05 в воскресенье. В автомобиле «Опель Вектра» выгорела передняя панель. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.
Второй случай – ул. Двинская. На часах было около 4 утра, когда очевидцы сообщили о горящей машине. В автомобиле «Додж Стратус» огонь уничтожил двигатель, частично оказался поврежден салон иномарки.
О пострадавших не сообщается.