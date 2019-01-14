В Калининграде к 11 годам осудили жителя Мурманска за контрабанду и хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 12:11 2019-01-14T12:12:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Советский городской суд приговорил к 11 годам колонии жителя Мурманска за контрабанду наркотиков в крупном размере. Об этом сообащет пресс-служба областного суда.

В сентябре прошлого года мужчину задержали на погранпереходе в Советске. При досмотре у него нашли 6 таблеток амфетамина, одну таблетку МДМА и более грамма гашиша.

- В судебном заседании подсудимый не согласился с предъявленным ему обвинением, утверждал, что найденные в машине наркотики ему подбросила знакомая, отомстив за отказ оплатить пластические операции, - отметили в пресс-службе суда.

Однако суд признал его виновным в контрабанде и незаконном хранении наркотиков. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.