2019-01-14T12:16:41+03:00
Общество

В Калининград не пустили 56 тонн рыбного фарша из Аргентины

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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В Калининградскую область пытались ввезти крупную партию рыбного фарша с нарушением ветеринарных требований. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

56 тонн замороженного фарша поступило в порт Балтийска. При проведении документарного контроля было выявлено отсутствие предварительного электронного уведомления на одну из партий.

Выпуск груза был приостановлен, по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

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