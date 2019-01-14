В Калининград не пустили 56 тонн рыбного фарша из Аргентины
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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В Калининградскую область пытались ввезти крупную партию рыбного фарша с нарушением ветеринарных требований. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
56 тонн замороженного фарша поступило в порт Балтийска. При проведении документарного контроля было выявлено отсутствие предварительного электронного уведомления на одну из партий.
Выпуск груза был приостановлен, по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.