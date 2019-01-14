Калининградец пытался украсть из магазина два квадрокоптера

СЕГОДНЯ 12:19 2019-01-14T12:20:37+03:00

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В Калининграде задержали мужчину, который пытался украсть два квадрокоптера из магазина. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в магазине на улице Театральной. На место происшествия прибыл ближайший наряд патрульно-постовой службы полиции, который задержал злоумышленника.

- Похищенное имущество находилось в ручной клади подозреваемого. Ранее судимый за кражу 39-летний горожанин был доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном, - сообщили в пресс-службе УМВД.

В настоящее время по данному поводу проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.