Газпром "полностью обнулил" транзитные риски транспортировки газа в Калининград

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-14T12:23:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В эфире телеканала "Россия" глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что открытие СПГ-терминала в Калининградской области, которое произошло на прошлой неделе, полностью ликвидирует риски транспортировки газа через территорию Литвы.

- Любой транзитный риск отличен от нуля, тем более, когда газ из России в Россию транспортируется через территорию страны НАТО, - цитирует Миллера агентство ТАСС. - Поэтому президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена цель полностью обнулить транзитные риски Литвы, а это значит - создать абсолютно независимый, гарантированный, надежный маршрут газоснабжения Калининградской области. И это поручение выполнено: созданы резервные мощности, построен терминал для приема сжиженного природного газа с моря.

Напомним, терминал для приема СПГ открылся в Зеленоградском районе на прошлой неделе. В церемонии открытия участвовал глава государства Владимир Путин.