2019-01-14T12:23:57+03:00
Экономика

Газпром "полностью обнулил" транзитные риски транспортировки газа в Калининград

Кирилл Алексеев
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..Фото: Эдуард Молчанов
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В эфире телеканала "Россия" глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что открытие СПГ-терминала в Калининградской области, которое произошло на прошлой неделе, полностью ликвидирует риски транспортировки газа через территорию Литвы.

- Любой транзитный риск отличен от нуля, тем более, когда газ из России в Россию транспортируется через территорию страны НАТО, - цитирует Миллера агентство ТАСС. - Поэтому президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена цель полностью обнулить транзитные риски Литвы, а это значит - создать абсолютно независимый, гарантированный, надежный маршрут газоснабжения Калининградской области. И это поручение выполнено: созданы резервные мощности, построен терминал для приема сжиженного природного газа с моря.

Напомним, терминал для приема СПГ открылся в Зеленоградском районе на прошлой неделе. В церемонии открытия участвовал глава государства Владимир Путин.

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