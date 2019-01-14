Второй день рождения: машину калининградцев пробила огромная ветка

СЕГОДНЯ 12:36 2019-01-14T14:08:00+03:00

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Инцидент случился в Калининграде вечером в воскресенье 13 января. Лобовое стекло автомобиля «Опель Омега», за рулем которого находилась женщина, пробило большой веткой, упавшей с дерева.

Об этом рассказали в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в соцсетях.

«Ехали с ребенком и женой домой. Жена была за рулем. Неожиданно с сильным ударом в лобовое влетел сук диаметром 90мм. Сразу никто ничего не понял. Когда остановились и разобрались, что произошло, то поняли, что это был наш второй день рождения», - написали участники событий.

Ветка прошила лобовое стекло насквозь.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

По счастливой случайности никто не пострадал.

Уточняется, что ветка на машину упала на 1-ой большой окружной дороге.