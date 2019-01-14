На выходных в Калининградской области задержали 13 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 12:47 2019-01-14T12:47:32+03:00

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В минувшие выходные в Калининградской области задержали 13 пьяных водителей. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Из них пять водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

В ГИБДД напоминают, что за пьяное вождение предусмотрено лишение прав до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тысяч рублей.