2019-01-14T12:47:32+03:00
Общество

На выходных в Калининградской области задержали 13 пьяных водителей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В минувшие выходные в Калининградской области задержали 13 пьяных водителей. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Из них пять водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

В ГИБДД напоминают, что за пьяное вождение предусмотрено лишение прав до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тысяч рублей.

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