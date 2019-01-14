Калининградские керлингистки выиграли международный турнир в Швейцарии
Мировой чемпионат по керлингу Bernese Ladies Cup-2019 провели в Берне, где выступили 24 женские команды из Китая, Кореи, Японии, Германии, Шотландии, Швейцарии, Чехии, Литвы и России.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, квартет Анны Сидоровой завоевал золотые медали. Причем в составе победителей выступали калининградки Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.
Вместе с москвичкой Маргаритой Фоминой и капитаном Анной Сидоровой, они провели 10 игр, уступив лишь в двух на предварительном этапе. Проиграв немкам и швейцаркам, наши девушки успешно квалифицировались в плей-офф, где обыграли соперниц из Швейцарии, Германии и Китая.
Юлия Гузиёва и Юлия Портунова стали первыми калининградскими участниками Зимних Олимпийских игр, выступив в 2018 году на Олимпиаде в Южной Корее.