Калининградские керлингистки выиграли международный турнир в Швейцарии

СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-14T13:03:12+03:00

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Мировой чемпионат по керлингу Bernese Ladies Cup-2019 провели в Берне, где выступили 24 женские команды из Китая, Кореи, Японии, Германии, Шотландии, Швейцарии, Чехии, Литвы и России.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, квартет Анны Сидоровой завоевал золотые медали. Причем в составе победителей выступали калининградки Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.

Вместе с москвичкой Маргаритой Фоминой и капитаном Анной Сидоровой, они провели 10 игр, уступив лишь в двух на предварительном этапе. Проиграв немкам и швейцаркам, наши девушки успешно квалифицировались в плей-офф, где обыграли соперниц из Швейцарии, Германии и Китая.

Юлия Гузиёва и Юлия Портунова стали первыми калининградскими участниками Зимних Олимпийских игр, выступив в 2018 году на Олимпиаде в Южной Корее.