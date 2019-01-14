Алиханов не увидел поводов для беспокойства из-за планов Польши построить остров в Калининградском заливе

СЕГОДНЯ 13:15 2019-01-14T13:15:03+03:00

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Правительство Калининградской области не видит поводов для беспокойства по поводу планов Польши построить остров в Калининградском заливе. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, пишет «ТАСС».

- Даже если они начнут строить канал и копать остров, никаких поводов для беспокойства регион не видит, за исключением экологических рисков в виде ущерба, который может быть нанесен водному хозяйству, рыбам в заливе, - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Антон Алиханов отметил, что перед началом работ польской стороне необходимо будет пройти ряд согласований.

- Им еще надо согласовать с Еврокомиссией разрешение на строительство этого канала, надо согласовать, кстати, с Россией тоже, насколько я помню, есть международные обязательства, которые они либо забыли, либо игнорируют, - пояснил Алиханов.

Как ранее писала «Комсомолка», власти Польши намерены построить искусственный остров площадью 181 га в Калининградском (Вислинском) заливе в рамках строительства судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую косу).