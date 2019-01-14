Калининградская «Балтика» наняла нового селекционера
Ведущим селекционером калининградской «Балтики» стал Исмаил Ибрагимов, который ранее занимался подбором футболистов для многих европейских клубов, таких как «Спортинг» (Лиссабон), «Шальке», «Майнц», «Селтик». Об этом сообащет пресс-служба «Балтики».
На протяжении трех лет Исмаил Ибрагимов работал ведущим скаутом «Анжи». Сообщается, что при его непосредственном участии была сформирована команда «Анжи» U-19, которая в прошлом году пробилась в юношескую Лигу чемпионов УЕФА сезона-2018/2019.
- Я больше занимаюсь именно скаутингом, смотрю ребят вживую, просматриваю гигабайты видео, отснятые в регионах, - отметил Исмаил Ибрагимов. - Перед нами стоит комплексная задача – приобретение классных игроков большого потенциала за небольшие деньги, их развитие, что в дальнейшем может принести «Балтике» двойную выгоду – спортивного плана или финансового. Хотим доказать всем, что можно стать топ-клубом, благодаря правильному менеджменту и не тратя баснословных денег.