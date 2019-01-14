2019-01-14T13:19:50+03:00
Спорт

Калининградская «Балтика» наняла нового селекционера

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Ведущим селекционером калининградской «Балтики» стал Исмаил Ибрагимов, который ранее занимался подбором футболистов для многих европейских клубов, таких как «Спортинг» (Лиссабон), «Шальке», «Майнц», «Селтик». Об этом сообащет пресс-служба «Балтики».

На протяжении трех лет Исмаил Ибрагимов работал ведущим скаутом «Анжи». Сообщается, что при его непосредственном участии была сформирована команда «Анжи» U-19, которая в прошлом году пробилась в юношескую Лигу чемпионов УЕФА сезона-2018/2019.

- Я больше занимаюсь именно скаутингом, смотрю ребят вживую, просматриваю гигабайты видео, отснятые в регионах, - отметил Исмаил Ибрагимов. - Перед нами стоит комплексная задача – приобретение классных игроков большого потенциала за небольшие деньги, их развитие, что в дальнейшем может принести «Балтике» двойную выгоду – спортивного плана или финансового. Хотим доказать всем, что можно стать топ-клубом, благодаря правильному менеджменту и не тратя баснословных денег.

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