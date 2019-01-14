Правительство Литвы наградило семерых «лесных братьев», воевавших против советских солдат

СЕГОДНЯ 13:45 2019-01-14T13:46:24+03:00

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В минувшее воскресенье сейм Литвы вручил премию Свободы семерым «лесным братьям» (в Литве их называют «партизанами»), воевавшим против советских солдат в конце 40-х и в 50-х годах прошлого века. Награждение прошло во время празднования Дня защитников свободы Литвы.

- Премию вручили оставшимся в живых партизанам Йонасу Чепонису, Йонасу Кадженису, Юозасу Якавонису, Брониславасу Юоспайтису, Витаутасу Бальсису, Йонасу Абукаускасу, Юозасу Моцюсу, - сообщает Делфи. - 7 человек были избраны символами всего единения в борьбе за свободу. Они боролись в различных округах, в разных местах Литвы. Председатель комиссии премии Свободы Радвиле Моркунайте-Микуленене, рассказывая об историях партизан, отметила, что их схватили, сослали и держали в советских лагерях на протяжении нескольких десятков лет.

Напомним, еще в ноябре прошлого года МИД РФ довольно жестко отреагировал на решение властей Литвы продолжить серию акций по героизации «предводителя бандитского подполья», одного из главарей «лесных братьев» А.Раманаускаса-Ванагаса.

- Очень печально, что, возвеличивая подобных сомнительных героев, современная Литва забывает о своих лучших сыновьях и дочерях, воевавших с фашизмом на полях Второй мировой войны, - заявили в МИДе.