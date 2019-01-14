В Калининграде наградили победителей фестиваля детского короткометражного кино «ViewГА»

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-14T14:01:29+03:00

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В Калининграде прошло награждение победителей фестиваля детского короткометражного кино «ViewГА»

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, представленные работы были разделены по трем направлениям – фильмы, снятые при поддержке «Российско-польского центра диалога и согласия» и Варшавской киношколы, промо-ролики при поддержке Кембриджского ресурсного центра, а также художественные фильмы по заранее написанным сценариям.

Больше всего наград получила короткометражка «Клад», которая одержала победу сразу в трех номинациях «Лучший грим», «Лучшая художественная постановка», «Лучшее звуковое сопровождение». Картина повествовала о сложном выборе между личной выгодой и доблестным поступком. Обладателя номинации «Гран-при фестиваля» в этот раз жюри не определило, поэтому главный приз достался команде, которая получила «Приз зрительских симпатий».

- Мастерство ребят растет от смены к смене. Отрадно, что в своих работах они поднимают такие важные вопросы, как семейные взаимоотношения, друзья, первая любовь, помощь в трудной жизненной ситуации. Уверена, что опыт работы в международных командах даст стимул ребятам к творческому поиску и развитию», – отметила министр образования области Светлана Трусенева.