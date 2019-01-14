СЕГОДНЯ 14:07 2019-01-14T14:09:21+03:00

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В Калининграде избили водителя в ходе дорожного конфликта. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на автомобильной стоянке на набережной Трибуца. В ходе дорожного конфликта один из водителей избил другого водителя – 64-летнего пенсионера и распылил газовый баллончик ему в глаза. Пострадавшему с ожогом обоих глаз пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.

Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и установили личность нападавшего, им оказался 29-летий местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.