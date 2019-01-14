2019-01-14T14:25:45+03:00
Общество

Мэр Калининграда пригрозил «безответственным» компаниям, занимающимся вывозом мусора

По словам Алексея Силанова, вопрос с переполненными контейнерами будет разбираться на оперативном совещании
Иван МАРКОВ
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Переполненный контейнер на улице ГрибоедоваПереполненный контейнер на улице ГрибоедоваФото: Зеленый фронт
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В воскресенье 13 января экологи из организации «Зеленый фронт» провели рейд в районе улицы Гагарина и выяснили, что многие мусорные контейнеры по-прежнему переполнены. Из фотографий мусорных куч, вываливающихся из баков, активисты даже смонтировали короткий видеоролик, который руководитель «Зеленого фронта» Олег Иванов сопроводил коротким комментарием: «Теперь у меня не осталось никаких сомнений по поводу того, что администрация города вместе с Минприроды КО с региональным оператором "контролируют ситуацию"...»

Ролик тут же прокомментировал мэр Калининграда Алексей Силанов, который пообещал разобраться с проблемой.

- Олег, спасибо, за хороший материал для обсуждения его завтра с перевозчиками, - заявил Силанов. – Правда, у меня побольше адресов и вопросов. Будем разбираться, почему люди, взявшие на себя обязательства, к этому так безответственно относятся. Причем это перевозчики, имеющие уже опыт работы. Безответственность или неумение работать? Выясним, при невозможности им добросовестно работать, будем искать замену.

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