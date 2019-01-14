2019-01-14T14:39:48+03:00
Политика

Главный финансист калининградского правительства покинул свой пост

Эдуард Батанов возвращается в Санкт-Петербург
Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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..Фото: Эдуард Молчанов
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Первый вице-губернатор Калининградской области Эдуард Батанов, курировавший финансовый блок, покинул свой пост. Об этом "КП" сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

- Да, Эдуард Батанов покинул пост, теперь будет работать в Санкт-Петербурге, - сказал Лысков. - Кто займет его место, пока неизвестно. В настоящее время будут перераспределены полномочия, и финансовый блок уйдет в прямое подчинение к губернатору.

В правительстве Северной столицы, по некоторой информации, Батанов займет должность вице-губернатора.

Эдуард Батанов работал в калининградском правительстве с 2016 года. До этого, с 2004 по 2015 год он замещал должности заместителя председателя и председателя комитета финансов в правительстве Санкт-Петербурга.

При Батанове Калининградская область дважды выгодно размещала государственные облигации общим объемом 2,7 млрд рублей. В 2016 году объем составил 1 млрд рублей, срок обращения - 5 лет. Ставка купонного дохода была зафиксирована на уровне 10,5% годовых при ключевой ставке Центробанка России 10%. В 2017 году объем размещения составил 1,7 млрд рублей срок обращения - 7 лет. Такие параметры позволили зафиксировать минимальную ставку купонного дохода на уровне 7,91% годовых (ключевая ставка Центробанка составляла 7,75%). В 2017 году это было самое эффективное размещение среди регионов РФ, имеющих аналогичный кредитный рейтинг.

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