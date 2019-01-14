Калининградская епархия: В крещенской проруби смыть с себя грехи нельзя
На этой неделе православные отметят Крещение. В Калининградской области для купания на Крещение организуют 16 официальных мест для крещенских купаний.
Однако, священники не призывают окунаться в ледяную воду.
- Среди людей существует распространенное заблуждение, что, купаясь в крещенской проруби, можно смыть с себя грехи. Но это лишь народное суеверие. Церковь учит нас, что грехи смываются только покаянием через таинство Исповеди. А купание – это просто традиция, - говорят в Калининградской епархии.
Священники отмечают, что купание на Крещение – традиция, совершенно необязательная для исполнения.
- Если мы все же решились на купание, то должны делать это разумно, учитывая состояние здоровья, и благоговейно – с молитвой. И, конечно, не заменяя купанием присутствие на праздничном богослужении в храме, - говорят в епархии.