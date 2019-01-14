В Светлом мужчина разбил камнями несколько окон

СЕГОДНЯ 14:58 2019-01-14T14:58:17+03:00

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

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В городе Светлом неизвестный мужчина камнями разбил несколько окон в жилом доме.

Прибыв на место, сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который продолжал швырять камни в стекла здания на улице Красноармейской.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области сообщает, что, не желая повиноваться росгвардейцам, мужчина оказал сопротивление.

Предположительно находящийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин не смог пояснить мотива своих действий.