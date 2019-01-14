В Светлом мужчина разбил камнями несколько окон
Хулигана оперативно задержали
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В городе Светлом неизвестный мужчина камнями разбил несколько окон в жилом доме.
Прибыв на место, сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который продолжал швырять камни в стекла здания на улице Красноармейской.
Пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области сообщает, что, не желая повиноваться росгвардейцам, мужчина оказал сопротивление.
Предположительно находящийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин не смог пояснить мотива своих действий.