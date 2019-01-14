2019-01-14T15:49:16+03:00
Общество

Православный священник объяснил студентом, что такое на самом деле любовь

Надежда РЖЕВСКАЯ
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..Фото: БФУ им. И. Канта
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В БФУ имени Канта в рамках XVI областных Рождественских педагогических чтений «Молодежь: свобода и ответственность» перед студентами выступил протоиерей, проповедник, миссионер, клирик храма святителя Василия Великого, Патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области Андрей Ткачев.

Как сообщили в пресс-службе БФУ, у студентов было много вопросов, но больше всего запомнился один. Студенты спросили священника, что же такое настоящая любовь.

- Главный критерий любви - это отдача, - сказал Андрей Ткачев. - Если у тебя страсть, то ты хочешь брать, и у тебя нет сытости. А если ты хочешь отдавать и у тебя есть сытость - это любовь. Различие между любовью и нелюбовью фундаментальна - она заключается в том, даешь ты или берешь.

По мнению протиерея, "любовь часто не имеет признаков любви".

- Порой нам кажется, что любовь - это романтичное состояние с сердечками, бантиками, бабочками и хлопушками, - продолжил отец Андрей. - На самом деле, если у вас прорвало зимой теплотрассу, и какой-то мужик в фуфайке туда залез посреди мороза, чтобы к вам в батареи вернулось тепло, то это и есть любовь. Этот грязный мужик в фуфайке, который ремонтирует трубу, не похож ни на что романтичное. Но именно это и есть любовь.

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