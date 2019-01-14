На море у берегов Калининградской области ожидается пятибалльный шторм
По данным гидрометеорологического центра Балтийского флота, в течение сегодняшнего дня ожидается усиление северо-западного ветра до 21 метра в секунду. Волнение моря будет достигать 5 баллов.
Как сообщает пресс-служба Балтфлота, корабли подготовили к усилению ветра и волнения. Заведены дополнительные швартовые концы, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и закреплено по-штормовому оборудование верхних палуб, ведутся графики учета атмосферного давления и скорости ветра.
- Штормовая погода не повлияет на боеготовность соединений и воинских частей Балтийского флота, дежурные силы флота несут службу в штатном режиме, - отметили в пресс-службе.
Уточним, что официального штормового предупреждения в Калининградской области на настоящее время не объявлено. По прогнозу областного управления МЧС, скорость ветра составит до 13-17 м/с и только на побережье порывы достигнут 21 м/с.