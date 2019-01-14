2019-01-14T15:28:13+03:00
Происшествия

На море у берегов Калининградской области ожидается пятибалльный шторм

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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По данным гидрометеорологического центра Балтийского флота, в течение сегодняшнего дня ожидается усиление северо-западного ветра до 21 метра в секунду. Волнение моря будет достигать 5 баллов.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, корабли подготовили к усилению ветра и волнения. Заведены дополнительные швартовые концы, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и закреплено по-штормовому оборудование верхних палуб, ведутся графики учета атмосферного давления и скорости ветра.

- Штормовая погода не повлияет на боеготовность соединений и воинских частей Балтийского флота, дежурные силы флота несут службу в штатном режиме, - отметили в пресс-службе.

Уточним, что официального штормового предупреждения в Калининградской области на настоящее время не объявлено. По прогнозу областного управления МЧС, скорость ветра составит до 13-17 м/с и только на побережье порывы достигнут 21 м/с.

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