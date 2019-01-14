Калининградка забила до смерти сожителя сковородой

СЕГОДНЯ 15:44 2019-01-14T15:44:09+03:00

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В Калининграде осудили местную жительницу, которая до смерти избила своего сожителя. Об этом сообащет пресс-служба Московского районного суда.

Инцидент произошел летом прошлого года в коммунальной квартире на улице Коммунистической. В ходе конфликта женщина схватила сковороду и три раза ударила сожителя по голове. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.

На суде женщина заявила, что сожитель часто избивал ее и выгонял из комнаты.

Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.