Калининградка забила до смерти сожителя сковородой
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В Калининграде осудили местную жительницу, которая до смерти избила своего сожителя. Об этом сообащет пресс-служба Московского районного суда.
Инцидент произошел летом прошлого года в коммунальной квартире на улице Коммунистической. В ходе конфликта женщина схватила сковороду и три раза ударила сожителя по голове. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.
На суде женщина заявила, что сожитель часто избивал ее и выгонял из комнаты.
Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.