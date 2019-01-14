На Куршской косе открыли выставку, посвященную 100-летию заповедной системы России
В национальном парке «Куршская коса» открылась выставка «Заповедная природа России». В Визит-центре национального парка (это 14,7 км Куршской косы) представили фотокартины. Пейзажи и портреты животных, обитающих в заповедниках и нацпарках страны, можно будет увидеть до середины февраля.
Как сообщает пресс-служба парка, инициатором выставки, посвященной 100-летию заповедной системы России, выступил Кроноцкий заповедник.
Первыми посетилями выставки стали воспитанники Зеленоградского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Ребятам показали фильм «Заповедный век» и провели для них урок в Королевском бору в рамках нового экологического проекта.