2019-01-14T15:47:34+03:00
Звезды

На Куршской косе открыли выставку, посвященную 100-летию заповедной системы России

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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В национальном парке «Куршская коса» открылась выставка «Заповедная природа России». В Визит-центре национального парка (это 14,7 км Куршской косы) представили фотокартины. Пейзажи и портреты животных, обитающих в заповедниках и нацпарках страны, можно будет увидеть до середины февраля.

Как сообщает пресс-служба парка, инициатором выставки, посвященной 100-летию заповедной системы России, выступил Кроноцкий заповедник.

Первыми посетилями выставки стали воспитанники Зеленоградского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Ребятам показали фильм «Заповедный век» и провели для них урок в Королевском бору в рамках нового экологического проекта.

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