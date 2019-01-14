В Калининграде директора транспортной компании будут судить за взятку таможеннику

СЕГОДНЯ 15:51 2019-01-14T15:51:47+03:00

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении директора транспортной компании, которого обвиняют в даче взятки. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Северо-западного следственного управления на транспорте.

Директор компании попросил сотрудника таможни оказать содействие в выпуске фуры, которая перевозила негабаритный груз. При передаче таможеннику 30 тысяч рублей его задержали.

- Предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ведомства.