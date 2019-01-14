Ассоциация туроператоров России: В Калининграде фантастическая «экскурсионка»

СЕГОДНЯ 16:16 2019-01-14T16:16:51+03:00

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радио ВестиFM поделилась мнением относительно развития туризма в Калининградской области.

- Балтика у нас хорошо продается, - сказала Майя Ломидзе. – После чемпиона мира по футболу Калининград заиграл новыми гранями. Калининградцы - молодцы! Там присутствует системный подход в продвижение региона. Там есть, где остановиться, там есть разнообразный отдых, не только отдых на прохладном море. Там «экскурсионка» фантастическая, там санаторно-курортное лечение. Так что у Калининграда все хорошо.

По мнению эксперта, сегодня главная проблема внутреннего туризма – не сервис, не инфраструктура, а отсутствие информации.

- Туристы сегодня хотят уникальных переживаний, - подчеркнула специалист. - Вот именно с этим и нужно выходить на мировой туристический рынок.