2019-01-14T16:16:51+03:00
Туризм

Ассоциация туроператоров России: В Калининграде фантастическая «экскурсионка»

Надежда РЖЕВСКАЯ
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Форт Западный на Балтийской косе.Форт Западный на Балтийской косе.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радио ВестиFM поделилась мнением относительно развития туризма в Калининградской области.

- Балтика у нас хорошо продается, - сказала Майя Ломидзе. – После чемпиона мира по футболу Калининград заиграл новыми гранями. Калининградцы - молодцы! Там присутствует системный подход в продвижение региона. Там есть, где остановиться, там есть разнообразный отдых, не только отдых на прохладном море. Там «экскурсионка» фантастическая, там санаторно-курортное лечение. Так что у Калининграда все хорошо.

По мнению эксперта, сегодня главная проблема внутреннего туризма – не сервис, не инфраструктура, а отсутствие информации.

- Туристы сегодня хотят уникальных переживаний, - подчеркнула специалист. - Вот именно с этим и нужно выходить на мировой туристический рынок.

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