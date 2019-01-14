2019-01-14T16:51:12+03:00
Происшествия

Стало известно число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом под Черняховском

По словам мэра Черняховска Сергея Булычева, калининградцы серьезных травм не получили
Иван МАРКОВ
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Стало известно число пострадавших в попавшем в аварию под Черняховском пассажирском автобусе.

Как сообщает глава администрации Черняховска Сергей Булычев, серьезных травм пассажиры не получили.

- По докладу, который я уже получил, могу сказать только то, что на место из Черняховска сейчас выехали три машины «скорой помощи». Серьезных травм пассажиры не получили. Двоим сейчас прямо на месте оказывается медицинская помощь, госпитализация им не потребовалась. По поводу причин происшествия пока сказать ничего не могу, так как с минуты на минуту жду доклада от начальника ГИБДД, - заявил Булычев.

Тем не менее, со слов директора автоколонны Татьяны Филатовой, один из пассажиров получил открытый перелом руки и уже госпитализирован. Еще одна пассажирке с множественными ушибами помощь оказана на месте, однако от госпитализации она отказалась.

Как стало известно «Комсомолке», автобус гусевской автоколонны двигался из Калининграда в Черняховск с 47 пассажирами на борту. За поселком Междуречье автобусу встретилась фура, которую стало заносить. Грузовик и сбил автобус в кювет.

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