2019-01-14T16:58:14+03:00
Происшествия

В полиции сообщили подробности ДТП с пассажирским автобусом в Черняховском районе

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по Калининградской области, авария произошла в 14:20. По предварительной информации, водитель фуры «Рено» превысил скорость, нарушил боковой интервал и задней частью полуприцепа допустил столкновение с пассажирским автобусом, двигавшимся во встречном направлении.

- В автобусе, следовавшем по маршруту «Калининград-Гусев» находились 47 пассажиров, двое из которых (мужчина и женщина) получили травмы, - сообщили в полиции.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства аварии. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Пострадавшие доставлены в больницу.

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