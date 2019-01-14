2019-01-14T17:09:36+03:00
В мире

Мэр Гданьска Павел Адамович скончался в больнице после нападения на концерте

До этого врачи оперировали его пять часов
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Павел Адамович на встрече с калининградцамиПавел Адамович на встрече с калининградцамиФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Мэр Гданьска Павел Адамович скончался в больнице. Об этом в понедельник днем сообщила на своей персональной странице в фейсбуке журналистка "Газеты Выборча" Паулина Сегень.

Ранее Сегень со ссылкой на журналистку Илону Годлевску заявляла, что Адмович находится фармакологической коме, и его не будут из этой комы выводить в течение ближайших двух-трех суток.

Напомним, что на мэра Гданьска напали, когда он выступал с речью на сцене, открывая благотворительный концерт в воскресенье вечером. Злоумышленник по имени Стефан, проникший на мероприятие по журналистской аккредитации, нанес ему три удара ножом. Около часа его откачивали прямо на месте, затем в больнице оперировали пять часов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балтийске бродячая собака напала на трехлетнюю девочку и прокусила ей щеку
В Немане сироту незаконно лишили права на жилье
Экс-директор «Безопасного города» возглавил министерство цифровых технологий и связи Калининградской области
На калининградца завели уголовное дело за травмирование ребенка в батутном центре
В полиции сообщили подробности ДТП с пассажирским автобусом в Черняховском районе
Стало известно число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом под Черняховском
Ассоциация туроператоров России: В Калининграде фантастическая «экскурсионка»
В Калининграде директора транспортной компании будут судить за взятку таможеннику
На Куршской косе открыли выставку, посвященную 100-летию заповедной системы России
Калининградка забила до смерти сожителя сковородой
На море у берегов Калининградской области ожидается пятибалльный шторм
Православный священник объяснил студентом, что такое на самом деле любовь
В Светлом мужчина разбил камнями несколько окон
Калининградская епархия: В крещенской проруби смыть с себя грехи нельзя
Главный финансист калининградского правительства покинул свой пост
Мэр Калининграда пригрозил «безответственным» компаниям, занимающимся вывозом мусора
В Калининграде избили водителя в ходе дорожного конфликта
В Калининграде наградили победителей фестиваля детского короткометражного кино «ViewГА»