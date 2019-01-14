Мэр Гданьска Павел Адамович скончался в больнице после нападения на концерте

СЕГОДНЯ 16:59 2019-01-14T17:09:36+03:00

До этого врачи оперировали его пять часов

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Мэр Гданьска Павел Адамович скончался в больнице. Об этом в понедельник днем сообщила на своей персональной странице в фейсбуке журналистка "Газеты Выборча" Паулина Сегень.

Ранее Сегень со ссылкой на журналистку Илону Годлевску заявляла, что Адмович находится фармакологической коме, и его не будут из этой комы выводить в течение ближайших двух-трех суток.

Напомним, что на мэра Гданьска напали, когда он выступал с речью на сцене, открывая благотворительный концерт в воскресенье вечером. Злоумышленник по имени Стефан, проникший на мероприятие по журналистской аккредитации, нанес ему три удара ножом. Около часа его откачивали прямо на месте, затем в больнице оперировали пять часов.