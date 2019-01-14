2019-01-14T17:17:24+03:00
Общество

На калининградца завели уголовное дело за травмирование ребенка в батутном центре

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На 30-летнего калининградца завели уголовное дело за травмирование ребенка в батутном центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В октябре прошлого года мужчина во время прыжков на батутной арене упал на трехлетнего ребенка. В результате мальчик получил перелом ноги.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели.

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