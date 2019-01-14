2019-01-14T17:22:46+03:00
Общество

Экс-директор «Безопасного города» возглавил министерство цифровых технологий и связи Калининградской области

Виктор Сергеев
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Алексей Игнатенко.Алексей Игнатенко.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Министром цифровых технологий и связи Калининградской области назначен Алексей Игнатенко. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.

До перехода в правительство Игнатенко возглавлял ГКУ Калининградской области «Безопасный город».

Новому министру 35 лет. В 2007 Алексей Игнатенко окончил Балтийскую государственную академию рыбопромыслового флота. Второе высшее образование получил в Орловском юридическом институте МВД России в 2012 году. Более девяти лет проходил службу в правоохранительных органах, занимал одну из руководящих должностей в ГИБДД УМВД России по Калининградской области.

Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области создано в конце прошлого года на базе регионального агентства по развитию связи и массовых коммуникаций. Дополнительно новый орган исполнительной власти берет на себя цифровой функционал всех структурных подразделений правительства.

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