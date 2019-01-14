В Немане сироту незаконно лишили права на жилье

СЕГОДНЯ 17:29 2019-01-14T17:29:11+03:00

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В Неманском районе выявлены нарушения жилищных прав детей-сирот. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Так, в ходе проверки было установлено, что в муниципалитете было отменено постановление главы администрации, по которому за несовершеннолетней было закреплено право на жилое помещение и назначен опекун.

- При отмене постановления не был решен вопрос по поводу жилого помещения, то есть несовершеннолетнюю фактически лишили права на закрепленное за ней жилье при отсутствии к тому законных оснований, - отметили в прокуратуре.

Прокурор Немана внес представление в адрес главы администрации, которое было удовлетворено. Двое виновных должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.